Bergische Symphoniker : Stipendium kann Musikern Türen öffnen

Remscheid / Solingen Die Orchesterakademie der Symphoniker begrüßt fünf neue Stipendiaten. Für Geschäftsführerin Tilla Clüsserath heißt es Abschied nehmen.

„Das funktioniert in etwa wie eine Teilzeitstelle, also mit 15 Diensten im Monat“, erläutert Tilla Clüsserath, seit 2003 Geschäftsführerin der Orchesterakademie.

In diesem Jahr sind fünf Stipendien vergeben worden. „Es handelt sich dabei um eine reine Streichergruppe – Nara Carballal Noguiera am Cello, Ping-Hsuan Hsu an der Violine, Zhilong Liu am Kontrabass und Ana Moreno Rosales an der Viola“, sagt Tilla Clüsserath. Die fünfte Stipendiatin habe kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten müssen. „Die Stelle wird nachbesetzt, steht aber noch nicht fest.“ Die Internationalität unter den Stipendiaten würde übrigens sehr gut die Situation an den Musikhochschulen widerspiegeln, ergänzt sie.