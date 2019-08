Ausbildung : 38 Pfleger der Kplus-Gruppe feiern ihr Examen

Solingen/Hilden Auszubildende der Kplus-Gruppe feierten ihre bestandenen Prüfungen mit einem gemeinsamen Gottesdienst in Wald.

(rdl) Drei Jahre Unterricht mit tausenden Stunden Theorie und Praxis sind für die Prüflinge der Kplus-Gruppe, zu der unter anderem die St. Lukas Klinik in Ohligs gehört, nun Vergangenheit: 38 Auszubildende bestanden in den vergangenen Wochen am Katholischen Bildungszentrum Haan ihre Examens-Prüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege. Und das feierten sie am Freitag ausgiebig: Nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der evangelischen Kirche Wald kamen die Absolventen im Walder Stadtsaal unter dem Kursmotto „Pflegen kann man nicht alleine“ zusammen. Lob gab es unter anderem vom Leiter des Bildungszentrums. „Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege ist anspruchsvoll, verlangt Ausdauer und große Lernbereitschaft“, sagte Christoph van de Loo. Zudem müssten die Auszubildenden kommunikativ sein und ein feines Gespür für die Patienten haben.