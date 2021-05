Kirche in Radevormwald : Dieter Jeschke prüft weiter Pfarranwärter

Kirche in Radevormwald

Radevormwald Der Geistliche der reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald ist für vier weitere Jahre als Mitglied der Prüfungskommission der Evangelischen Kirche im Rheinland berufen worden.

Dr. Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald, ist für vier weitere Jahre in die Prüfungskommission der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) berufen worden. Zu diesem Gremium zählt er bereits seit 15 Jahren. Dabei prüft er schwerpunktmäßig die Fächer systematische Theologie, Kirchengeschichte, Gottesdienst und Seelsorge.

Drei bis vier Prüfungen pro Jahr nehme er ab, berichtet Pfarrer Jeschke über diese Tätigkeit. „Ich prüfe vor allem das zweiten theologischen Examen“, sagt er. Das erste Examen wird nach dem Theologiestudium abgelegt, dabei geht es vor allem um das theoretische Wissen. Beim zweiten Examen, das nach zwei Jahren im Vikariat abgelegt wird, geht es eher um die Fähigkeiten des Seelsorgers, um die pastorale Vermittlung. „Es wird von den zu Prüfenden dann eine Predigt zu dem aktuellen Predigttext vorgelegt und diese auch gehalten“, berichtet Jeschke. Um diese „Performance“ vor der Gemeinde in Augenschein zu nehmen, reist er dann in die jeweiligen Pfarreien. „Wichtig ist das, was wir eine gute liturgische Präsenz nennen. Auch der Umgang mit Störungen während des Gottesdienstes gehört dazu.“