Handball-Bundesliga : Die Konkurrenz hat BHC mehr im Blick

Info

Etat Die BHC Marketing GmbH kalkuliert für die Saison 2019/20 für seine Erstliga-Mannschaft mit einem Budget von 3,6 Millionen Euro.

Netzwerk Rund 160 Partner zählt inzwischen der Sponsoren-Pool des BHC. „Davon haben zuletzt viele ihr Engagement ausgeweitet“, sagt Philipp Tychy, Geschäftsführer Marketing. „Es wird auch der Weg der Zukunft sein, bei der Zusammenarbeit weiter auf Breite und Verlässlichkeit zu setzen.“

DHB-Pokal Sollte der Bergische HC für das Achtelfinale ein Heimspiel zugelost bekommen, soll dieses am Mittwoch, 2. Oktober, in der Wuppertaler Unihalle stattfinden – egal, wer der Gegner auch sein sollte. Die Auslosung wird am Mittwoch nach dem Pixum-Supercup im Düsseldorfer ISS-Dome vorgenommen. Hier treffen um 19.30 Uhr der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt aufeinander.

Heimspiele Von den zehn Begegnungen in diesem Jahr vor heimischem Publikum tragen die Löwen vier in der Solinger Klingenhalle aus. „Wir glauben, eine gute Mischung der Spielstätten gefunden zu haben“, sagt Jörg Föste, BHC-Geschäftsführer Sport. Am 15. Dezember und 26. Dezember kommen der SC Magdeburg beziehungsweise die Rhein-Neckar Löwen nach Düsseldorf in den ISS-Dome. Schauplatz des Topspiels gegen den THW Kiel am 19. September ist die Unihalle in Wuppertal, wo drei weitere Heimpartien stattfinden.