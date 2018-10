Rommerskirchens Weihnachtsmarkt wächst

Beim Weihnachtsmarkt in Rommerskirchen werden neben Speisen und Getränken sicherlich auch wieder viele weihnachtliche Dekorationsartikel angeboten. Es stehen diesmal 19 einheitliche Hütten zur Verfügung. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Am dritten Adventssonntag wird der gesamte Markt genutzt. Die Anzahl der einheitlich gestalteten Buden wird von rund einem Dutzend auf 19 erhöht. Vereine und Unternehmen sind zum Mitmachen aufgerufen.

Angesichts des derzeit herrschenden Sommerwetters im Herbst scheint der Rommerskirchener Weihnachtsmarkt zwar noch in weiter Ferne zu liegen, doch tatsächlich sind es nicht einmal mehr ganz zwei Monate bis zum dritten Adventssonntag, wenn die Veranstaltung zum dritten Mal in Folge unter Federführung der Gemeinde und Mitwirkung von Unternehmen und Vereinen über die Bühne gehen soll. Nachdem der Markt im vergangenen Jahr tausende Besucher anzog, geht Wirtschaftsförderin Bele Hoppe, die mit der Planung betraut ist, auch von noch weiter wachsendem Interesse der Aussteller aus. Deshalb hat sie die Zahl der weihnachtlichen Holzhütten, die sie in Pulheim bestellt hat, auf 19 erhöht.