Rommerskirchens Jugendhäuser sorgen für Abwechslung

Freizeitprogramm : Jugendhäuser verkürzen die Ferien

Bei Friederike Winterberg im „Just-in“ stehen die Herbstferien im Zeichen von Gärtnern, Basteln und Nähen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen „Just-in“, „Crazy“ und „Gil’ty“ sorgen für Entspannung und Abwechslung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Ein bisschen Fantasie kann nie schaden. Im Rommerskirchener Jugendhaus „Just-in“ ist die Vorstellungskraft der jungen Besucher in diesen Tagen allerdings ganz besonders gefragt. Dort hat gerade das Herbstferienprogramm begonnen, und die erste Woche steht vor allem im Zeichen des Gärtnerns und verschiedener Tätigkeiten, die damit zu tun haben. Dazu gehörte am Montag auch das Gießen von Draußen-Dekoration aus Beton und die Gestaltung zum Beispiel von Kürbissen. Die Erkenntnis, dass jetzt eigentlich die Hoch-Zeit dieses Herbstgemüses ist, konnte jedoch eigentlich nur zu den Teilnehmern durchdringen, wenn die fest die Augen schlossen und sich in einen imaginären Wollpullover hüllten: Das Wetter war einfach viel zu sommerlich, um den Jahreszeitenwechsel zuspüren.

Und da mutete es auch schon ein wenig skurril an, dass die jungen Besucher sich auch um die Herstellung von Vogelfutter und Vogelfutterstationen kümmern konnten. Der Freude an der Sache tat das aber keinen Abbruch. Überhaupt sorgen die drei Rommerskirchener Jugendhäuser der katholischen Jugendagentur Düsseldorf wieder in bewährter Manier dafür, dass es für Kinder und Jugendliche, die in den Ferien zu Hause sind, attraktive und abwechslungsreiche Angebote gibt. Der Grundsatz dabei: Alle Angebote sind offen; die Jungen und Mädchen können entweder an allen Öffnungstagen kommen oder auch nur punktuell und stundenweise, ganz wie es ihnen und ihren Eltern passt. Alle Angebote sind kostenlos, allerdings freuen sich die Einrichtungen über Spenden. Zugeschnitten ist das Programm in „Just-in“, „Crazy“ und „Gil’ty“ auf die Altersgruppe der Sechs- bis 14-Jährigen.

Im „Just-in“ (Kirchstraße 2) wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 16 bis 19 Uhr gegärtnert, außerdem ist in der ersten Ferienwoche am Dienstag das Familiencafé geöffnet (16 bis 17.30 Uhr). Kreativ geht es in der zweiten Ferienwoche weiter. Am Dienstag, 23. Oktober (16 bis 19 Uhr) und am Donnerstag, 25. Oktober (16.30 Uhr bis 19 Uhr), wird jeweils gebastelt und genäht.



Mitmachen : Die Ferien in Monheim bieten viel Abwechslung

zurück

weiter

Entspannt und doch gesellig geht es im „Crazy“ an der Widdeshovener Straße zu. Es gibt Offene Treffs am Donnerstag, 18. Oktober, am Montag, 22. Oktober, und am Donnerstag, 25. Oktober, jeweils von 17 bis 20 Uhr. Für Mädchen hält das „Gil’ty“ (Sebastianusstraße 42) an den Freitagen 19. und 26. Oktober jeweils von 17.30 Uhr bis 19 Uhr Abwechslung mit Aileen bereit. Am Donnerstag, 18. Oktober, folgt im „Gil’ty“ auf einen Offenen Treff von 16 bis 18 Uhr eine Hörspiellounge von 18 bis 20 Uhr.