Rommerskirchen : Evinghovener schlägt einen Bogen von Klassik bis Jazz

Rommerskirchen Den Verantwortlichen der Veranstaltungsreihe „Frauen-Frühstück-Fragen“ gelingt es immer wieder aufs Neue, interessante Themen anzuschneiden und dafür kompetente Wissensvermittler zu engagieren.

Das ist auch jetzt wieder der Fall. Beim nächsten Frühstück am Dienstag, 6. November, geht es um Musik. Dann kommt der Evinghovener Hans Weber ins katholische Pfarrzentrum St. Peter an der Kirchstraße in Rommerskirchen und wird unter dem Titel „Jazz und mehr“ einen weiten Bogen von der Klassik bis zum Jazz spannen.

Wie Klassik und Jazz sich begegnen können, soll an Beispielen aufgezeigt werden, wie etwa mit der Musik von Johann Sebastian Bach in der klassischen und in einer „verjazzten“ Form. Der Jazz in den 1920er und 30er Jahren wird ebenso vorgestellt wie die Musik der Jazzbands der 50er und 60er Jahre.