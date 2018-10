Anstel/Gohr: Arbeiten an der B477 liegen im Zeitplan

Sanierungsarbeiten an der B477 liegen bisher voll im Zeitplan

Rommerskirchen/Gohr Die Bundesstraße 477 ist eine Hauptverkehrsader zwischen Rommerskirchen und Neuss. Die seit drei Wochen auf der Strecke laufenden Bauarbeiten verlangen den Verkehrsteilnehmern gerade in Stoßzeiten einiges an Geduld ab.

Das wird auch noch Monate so bleiben. Aber: Zumindest derzeit liegt die Sanierung voll im Zeitplan. Das bestätigte Projektleiter Projektleiter Klaus Dahmen vom Landesbetrieb Straßen NRW am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.

„Unliebsame Überraschungen hat es bis jetzt zum Glück nicht gegeben. Wir befinden uns jetzt im zweiten Bauabschnitt zwischen Neu-Höveler Höfe und der Landstraße 69, die zur ehemaligen Deponie führt“, berichtete Dahmen. Und zu den Rommerskirchener Ortsteilen Widdeshoven und Hoeningen. Die B 477 ist dort voll gesperrt. Die Umleitung ist die selbe, die für den ersten Bauabschnitt zwischen Ansteler Kreisel und Neu-Höveler Höfe galt und auch noch für den dritten gelten wird, der dann das nächste Teilstück in Richtung Gohr umfasst: Sie führt über die Landstraße 280 (Knechtstedener Straße), die Landstraße 36 (Nievenheimer Weg/Straberger Weg) und die Landstraße 35 (In Ückerath).

Dahmen geht davon aus, dass der dritte Bauabschnitt wie vorgesehen am Donnerstag der nächsten Woche in Angriff genommen werden kann. „Wir sind ja momentan vom Wetter verwöhnt“, sagt er. Da er nicht weiß, wie lange das noch so bleiben wird, hält er sich mit sehr optimistischen Prognosen zurück. Die beauftragte Baufirma habe zwar angekündigt, möglichst viele Arbeiten der gesamten Maßnahme noch vor dem Jahreswechsel über die Bühne bringen zu wollen. Er gehe aber vorerst trotzdem davon aus, dass die Sanierung, die ja die gesamte Strecke von Anstel bis nach Neuss-Bilderstöckchen betrifft, wie vorausberechnet erst im Februar 2019 abgeschlossen sein wird. Doch wer weiß: Bei einem optimalen Verlauf können die Verkehrsteilnehmer vielleicht doch Weihnachten schon ohne Baustellenbehinderungen feiern.