Widdeshoven: Mehr als 100 Gäste bei Probe im Dorfcafé

Widdeshoven Mehr als 100 Gäste kamen zum Probebetrieb in die Räume der früheren Gärtnerei Olligs nach Widdeshoven. Doch der Durchbruch war das noch nicht: Weiterhin fehlt ein Träger- oder Förderverein.

Für Lio war die ungewohnte Umgebung, die er von Papas Schoß aus inspizierte, offenbar ganz in Ordnung. Und wie dem gut fünf Monate jungen Sprössling von Lara und Lars Klöttschen ging es wohl den allermeisten Besuchern, die zum Probebetrieb des Widdeshovener Dorfcafés in die ehemaligen Räume der Gärtnerei Olligs (Im Kamp) gekommen waren. Mehr als 100 Interessierte wollten sich ein Bild von dem Gebäude machen, das künftig so etwas wie eine Begegnungsstätte oder ein sozialer Treffpunkt für die Menschen in den nördlichen Ortsteilen Rommerskirchens werden soll. Es gab Kaffee und Kuchen, Musik und einen kleinen Drachenbau-Workshop. Niklas Salzmann vom Planungsamt informierte über geplante Baumaßnahmen auf dem Gelände. „Die große Resonanz hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Gerda Moritz von der Gemeinde, die das Projekt koordiniert.