Rommerskirchen: Extra-Laubcontainer in den Ortsteilen

Entsorgungshilfe : Gemeinde stellt Extra-Laubcontainer in mehreren Ortsteilen auf

18 Laubcontainer hat die Gemeinde aufstellen lassen, einer davon steht an der Zollstraße. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Die Gemeinde will den Bürgern bei der Entsorgung des Herbstlaubes helfen und hat auch in diesem Jahr wieder Laubcontainer in mehreren Ortsteilen aufgestellt, in die die Blätter gefüllt werden können.

Im Rathaus hat man dabei berücksichtigt, dass viele Anwohner auch die Blätter im öffentlichen Raum, also von Straßenbäumen, auffegen. Die braunen Abfalltonnen für den Biomüll reichen da allein nicht aus. 2017 waren nur in den Container 60 Tonnen Laub gesammelt worden.

Außer Laub dürften keine anderen Abfälle in den Containern entsorgt werden, da sonst die Anlieferung zur Kompostierungsanlage in Korschenbroioch unmöglich werde, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Behälter seien nicht als Ersatz für die Biotonne oder für die Bündelsammlung gedacht. Äste und Zweige, die so groß seien, dass sie gebündelt werden können, sollten für die Bündelsammlung aufgehoben werden. Über deren Termine können sich die Bürger im Abfallkalender informieren.

Die Laubcontainer befinden sich an folgenden Standorten: Nordstraße, Parkplatz vor Haus-Nr. 14; Zollstraße, Bushaltestelle; Martinusstraße, Haus-Nr. 29; Schule Hoeningen, Parkplatz, Stephanusstraße; Schule/Schwimmbad, Parkplatz, Nettesheimer Weg; Schule/Kindertagesstätte Frixheim, Frixheimer Straße; Friedhof Oekoven, An den Linden; Sinsteden Maternusstraße, Festwiese; Sinsteden Schulstraße, Alte Schule, Parkplatz; Vanikum, Dreschgasse; Friedhof Hoeningen, Parkplatz, Stephanusstraße; Friedhof Evinghoven, Parkplatz, Widdeshovener Straße; Friedhof Nettesheim, Parkplatz, Martinusstraße; Rommerskirchen, Marktplatz, Freifläche Kirchstraße; Eckum, Schützenplatz (Parkstreifen), Kastanienallee; Kindertagesstätte Anstel, Pappelstraße 27; Ludgerring, Grünfläche; Spielplatz Tilsiter Straße, Parkfläche.

Alle für das Einsammeln und Entsorgen anfallenden Kosten sind Bestandteil der Abfallentsorgungsgebühr, die jedem Grundbesitzer in Rechnung gestellt wird.

(ssc)