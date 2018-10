Sinsteden: Dächer der Rückriemhallen sind saniert

Sinsteden 230.000 Euro hat die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss in die Maßnahme zum Wärmeschutz investiert. Jährlich kommen etwa 20.000 Besucher. Die Zahl ist stabil.

Die Baukosten belaufen sich auf 230.000 Euro; getragen werden sie von der Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss, deren Vorsitzender der Kreiskulturdezernent Tillmann Lonnes ist. „Wir freuen uns, dass die Dachsanierung innerhalb des Budgetrahmens abgeschlossen werden konnte“, sagte Lonnes. Gegenüber unserer Redaktion kündigte er an, dass auch noch ein Anstrich folgen werde – allerdings nicht in nächster Zeit.

Die Hallen im Kreiskulturzentrum Sinsteden bieten auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern einen Überblick über das künstlerische Schaffen Ulrich Rückriems aus verschiedenen Epochen seines Lebens. Sehenswert sei die Klarheit der Skulpturen in der Beziehung zu dem geschaffenen Raum, heißt es von Seiten des Kreises. Den Skulpturen werde Raum gegeben, das sei wichtig für die Wirkung, urteilte Lonnes. Er bezeichnete die Hallen in Sinsteden als weltweit einzigartig. „Es gab in der Vergangenheit mal eine Rückriem-Halle in Irland, aber die ist aufgelöst worden“, berichtete er. Die Besucherzahlen in Sinsteden seien stabil. Jährlich kämen etwa 20.000 Interessierte, um sich die Werke anzuschauen, so Lonnes.