Sicherheit in Rommerskirchen : Gemeinde sieht sich fürs Winterwetter gewappnet

Rommerskirchen Die Vergabe des Winterdienstes an ein externes Unternehmen hat sich nach Einschätzung von Bürgermeister Martin Mertens bewährt. Für viele Straßen in Rommerskirchen sind ohnehin Land und Kreis zuständig.

Wenn Autobesitzer auf Winterreifen umsatteln, dann ist sie nicht mehr weit, die kalte Jahreszeit. Und auch wenn die Winter in Rommerskirchen meistens relativ mild und schneearm ausfallen, so ist doch zumindest mit Frost und glatten Straßen zu rechnen. Während andere Städte und Gemeinden spätestens jetzt ihre Streusalzvorräte überprüfen und gegebenenfalls aufstocken, können sich die Verantwortlichen in Rommerskirchen entspannt zurücklehnen. Denn mit dem Winterdienst hat die Gemeinde seit einiger Zeit nichts mehr zu tun. Na ja, nicht ganz: Die Kosten muss sie schon tragen. Denn sie hat die Räum- und Streuaufgaben für jene Straßen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, schon vor Jahren an ein externes Unternehmen vergeben. Das erhält eine Rufpauschale und eine Entlohnung pro Einsatz. Grundlage für die Rufbereitschaft sind die Daten des Deutschen Wetterdienstes. Stellt der DWD winterliches Wetter in Aussicht, hält sich die Firma bereit.