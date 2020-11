Kostenpflichtiger Inhalt: Unternehmen in Rommerskirchen : Hägele rührt Beton an für die Tesla-Gigafactory

Geschäftsführer Frank Koch freut sich mit Seniorchef Helmut Hägele und seinem Sohn André Koch (v.r.) über den Großauftrag für das Unternehmen bei Tesla in Brandenburg. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Die Firma mit Sitz in Rommerskirchen, die auch schon am Potsdamer Platz in Berlin mitbaute, hat wieder einen Großauftrag an Land gezogen.