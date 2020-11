Freizeit in Rommerskirchen : Gemeinde stellt ihre Spielplätze in Wegweiser vor

Gemeinde stellt ihre Spielplätze in Wegweiser vor

Freizeit in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Broschüre ist im Rathaus und in den örtlichen Kindertagesstätten erhältlich. Gerade Neubürgern bietet sie eine gute Orientierungsmöglichkeit.

Für eine ländlich geprägte Gemeinde mit knapp 14.000 Einwohnern ist das ein beachtliches Angebot: 25 öffentliche Kinderspielplätze, die in der Regie der Verwaltung betrieben, gepflegt und gewartet werden, gibt es in den 17 Rommerskirchener Ortsteilen. Die Gemeinde unterstreicht damit ihre Familienfreundlichkeit, und tatsächlich wird sie als Wohnort ja immer beliebter. Das belegt die seit Jahren steigende Einwohnerzahl.

Gerade für Neubürger dürfte deshalb die neue Broschüre interessant sein, die die Rommerskirchener Verwaltung nun zum ersten Mal herausgegeben hat. Ein Spielplatz-Wegweiser bietet einen kompakten Überblick über die örtlichen Areale, wo sich Jungen und Mädchen austoben können. Der Wegweiser liegt im Familienbüro im Dienstleistungszentrum an der Bahnstraße 51 (Rathaus) aus, ebenso in den Rommerskirchener Kindertagesstätten.

Ausgestattet seien die Spielplätze mit allem, was Kinderherzen begehren, schreibt Gemeindesprecherin Gianna Lakhal: Neben „Klassikern“ wie Schaukel, Wippe und Rutsche, die sich auf nahezu allen Plätzen befinden, gibt es auf vielen zudem fantasievolle Klettergerüste und Seillandschaften. An die etwas Älteren ist ebenfalls gedacht worden: Jugendliche können die Skate-Anlage am Gorchheimer Weg nutzen.