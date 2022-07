Baugebiet in Rommerskirchen : Grundstücksvergabe „Im Kamp“ beginnt am kommenden Montag

Widdeshoven Wer sich für ein Haus in Widdeshoven interessiert, kann sich ab Montag bei der Gemeinde Rommerskirchen melden. Auch Mini-Häuser sollen in dem Neubaugebiet entstehen.

Die zur Verfügung stehenden Grundstücke werden zu einem Festpreis von 255 Euro pro Quadratmeter verkauft. Informationen zu den angebotenen Grundstücken, zum Vergabeverfahren sowie zu den einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind auf der Homepage der Gemeinde (www.rommerskirchen.de) unter der Rubrik „Bauen/Wohnen/Umwelt“ zu finden. Diese Unterlagen können zudem per E-Mail über die Adresse grundstuecksvergabe@rommerskirchen.de, telefonisch unter der Kontaktnummer 02183 800-83 oder postalisch beim Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen, angefordert werden. Die Grundstücksbewerbungen für das Neubaugebiet „Im Kamp“ können im Zeitraum vom 18. Juli bis einschließlich 28. August bei der Gemeinde eingereicht werden. Eine persönliche Abgabe ist am Empfang im Historischen Rathaus (Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen) möglich. Auf dem Postweg sind die Bewerbungsunterlagen an die Gemeinde Rommerskirchen, Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen, zu richten. Eine Abgabe per Mail an die Adresse grundstuecksvergabe@rommerskirchen.de oder per Fax an die Kontaktnummer 02183 800-37 im Rommerskirchener Rathaus ist ebenfalls möglich