Norma will bauen Gemeinde macht Weg frei für Discounter in Anstel

Nach anfänglicher Verzögerung wegen Flächenplanungen, hat der Gemeinderat Rommerskirchen jetzt grünes Licht für den Bauantrag des neuen Norma-Markts in Anstel gegeben. Norma-Expansionsleiter Alexander Thelen hatte sich die Fertigstellung des Baus eigentlich schon zum Weihnachtsgeschäft 2022 erhofft. Am Ende musste er sich Verzögerungen wegen fehlender „Kapazitäten auf dem Baumarkt“ und einer geplanten Änderung im Erschließungsplan des Baugeländes beugen. Die letzte zeitliche Prognose von Rommerskirchens Gemeindesprecherin Ilka Rasch lautete im Sommer letzten Jahres: Mit der Eröffnung des in Anstel geplanten Norma-Markts sei erst nach den Sommerferien 2023 zu rechnen.