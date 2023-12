Umgestaltung im Ortskern Bäume am Grefrather Markt müssen ersetzt werden

Die Bäume auf dem Markt in Grefrath müssen entfernt und ersetzt werden. Das hat sich am Mittwochmorgen herausgestellt. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend hatte Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) die Situation bereits beschrieben, nachdem aus dem Gemeinderat die Nachfrage kam, warum es am Markt derzeit etwas schleppend vorangehe. Am Montag vor einer Woche haben die Bauarbeiten für die Umgestaltung des Marktplatzes begonnen.