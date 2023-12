Auszeichnung fürs Ehrenamt Stefan Veldmeijer ist jetzt Ehrenwehrleiter in Bedburg-Hau

In der Begründung zum Beschluss des Gemeinderates schreibt die Verwaltung: „Stefan Veldmeijer hat die Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr vorangetrieben und in den letzten Jahren mit geprägt. In dieser Zeit wurden hochwertige Fahrzeuge angeschafft und neue Gerätehäuser gebaut.“ Auch die Gründung der Kinderfeuerwehr „Die Blaulichtbande“ im Jahre 2021 habe er maßgeblich vorangetrieben. „In der Kameradschaft aber auch in der Gemeindeverwaltung sowie in der Politik ist Stefan Veldmeijer sehr beliebt und wird von allen sehr geschätzt. Mit seiner offenen Art ist er immer ein sehr beliebter und kompetenter Ansprechpartner. Im Kreise der Leiter der Feuerwehren genießt er ein sehr hohes Ansehen.“ Die Freiwillige Feuerwehr, so betonen es die Politiker, sei kein normales Ehrenamt. „Wenn die Alarmierung ertönt, geht es nicht selten um Leben und Tod. In der Leitungsebene kommt hinzu, dass man für die Gesundheit der unterstellten Kameradinnen und Kameraden ebenfalls die Verantwortung trägt.“ Diese verantwortungsvolle und zeitintensive Aufgabe über einen so langen Zeitraum anzunehmen, das sei nicht selbstverständlich. „Auf die Unterstützung seiner Frau Ulrike und seiner drei Kinder konnte er sich immer verlassen.“