Wohnen in Rommerskirchen Gemeinde will neue Regeln für Grundstücksverkäufe

Das waren noch Zeiten, als Bauwillige auf den Fluren des Rathauses campierten, um beim Verkaufsstart der gemeindeeigenen Grundstücke früh genug zur Stelle zu sein. „Windhundverfahren“ nannte man das in der Rommerskirchener Verwaltungszentrale, was nichts anderes bedeutete als das Sprichwort „Wer zuerst kommt, mahlt zu erst“ – wer schnell genug war, konnte sich ein Areal sichern. Seit September 2019 ist das anders. Da führte die Gemeinde ein Punktesystem ein, das vor allem Familien und Ortsansässigen Vorteile verschaffte. Im April 2022 wurde es erstmals modifiziert, am heutigen Donnerstagabend soll der Gemeinderat eine weiter überarbeitete und ergänzte Fassung der Grundsätze für die Vergabe von bebaubaren Grundstücken der Gemeinde beschließen.