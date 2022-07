Einkaufen in Rommerskirchen : Neuer Norma-Markt öffnet erst 2023

Noch liegt das Grundstück an der Wasserburgstraßé in Anstel brach, auf dem der Norma-Markt entstehen soll. Es gibt Verzögerungen. Archivfoto: Georg Salzburg. Foto: Georg Salzburg (salz)

Anstel Zu der schlechten Nachricht zum geplanten Bauprojekt an der Wasserburgstraße in Anstel gibt es aber auch eine gute. Und die betrifft das Radwegenetz in diesem Teil von Rommerskirchen. Es wird eine Lückenschließung geben.