Wettbewerb in Rommerskirchen Frixheimer Kinder malten zum Thema Heimat

Gefragt waren bei dem Malwettbewerb Motive, die die Kinder mit dem Begriff Heimat in Verbindung bringen. Heraus kamen zahlreiche außerordentlich gelungene Zeichnungen, so etwa eine geradezu maßstabsgetreue Darstellung der Butzheimer Begegnungsstätte Alte Schule. „Es ist schon bemerkenswert, was den Kindern zum Begriff Heimat eingefallen ist und wie sie dies zeichnerisch umgesetzt haben“, urteilte Walter Giesen. Weder er noch Kathi Schmitz wollten eine Neuauflage ausschließen.