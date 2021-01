Mittagessen für Kinder : Rommerskirchen hilft Familien mit wenig Geld

Rommerskirchen Aus dem Rathaus gibt es die Tipps, wie Verpflegung auch in Corona-Zeiten gesichert werden kann. Demnach muss kein Kind auf sein Mittagessen verzichten.

Familien mit wenig Einkommen müssen sich auch in Corona-Zeiten keine Sorgen um das Mittagessen für ihre Kinder machen – selbst dann nicht, wenn die gewohnte Verköstigung in Kindertagesstätten und Schulen nicht in gewohnter Form in Anspruch genommen werden kann. Die Gemeinde Rommerskirchen versicherte in einer Mitteilung am Donnerstag: Kinder aus Familien mit geringem Einkommen bekommen weiterhin ihr Mittagessen bezahlt.