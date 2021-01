Aktuelle Zahlen : Acht weitere Corona-Tote im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Die Zahl der Corona-Infizierten im Rhein-Kreis Neuss sinkt weiter. Allerdings gab es am Montag acht weitere Todesfälle zu beklagen – darunter drei Kaarster.

Kreisweit ist aktuell bei 964 (991) Personen eine Infektion nachgewiesen. Hiervon befinden sich 192 (189) in einem Krankenhaus. Kreisweit 8088 (8052) Personen sind wieder von der Infektion genesen. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 351 (359) in Neuss, 164 (164) in Grevenbroich, 127 (135) in Dormagen, 104 (108) in Meerbusch, 82 (84) in Kaarst, 60 (64) in Jüchen, 44 (44) in Rommerskirchen und 32 (33) in Korschenbroich.