Finanzen in Meerbusch : Finanzschäden durch Corona verringern sich

Meerbusch Die Stadt kann dieses Jahr wahrscheinlich höhere Einnahmen bei der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer erzielen, als ursprünglich eingeplant.

Prognosen sind naturgemäß eine unsichere Angelegenheit. Das gilt erst Recht für die Kalkulation des städtischen Haushalts in Zeiten einer Pandemie. In der Ratssitzung legte Kämmerer Christian Volmerich die aktuellen Zahlen zu den Finanzschäden durch Corona vor und hatte trotz schwieriger Lage eine gute Nachricht: „Wieder erwarten haben sich Gewerbesteuer und auch die Einkommenssteuer positiv entwickelt“, berichtete Volmerich.

Noch bessere Nachrichten gibt es zu den Einnahmen durch die Gewerbesteuer: „Dass die Gewerbesteuer seit 2022 einen derartigen Anstieg zu verzeichnen hat, ist sehr erfreulich“, sagt Volmerich. Für das Haushaltsjahr 2022 hatte die Stadt mit Einbußen in Höhe von 4,1 Millionen Euro gerechnet. Nun sieht es so aus, dass diese Finanzschäden nicht eintreten. Veranschlagt waren 31,2 Millionen Euro an Gewerbesteuern, bereits Ende Mai war diese Summe deutlich überschritten mit 37,8 Millionen Euro. „Ob die derzeit sehr hohen Zwischenstände allerdings tatsächlich zum Jahresende Bestand haben werden, bleibt noch abzuwarten“, mahnt der Kämmerer. Insbesondere die jüngsten Ereignisse in der Ukraine würden in diesem Zusammenhang einen großen Unsicherheitsfaktor darstellen. „Sicherlich werden die stark steigenden Energiepreise die Gewinnprognosen vieler Unternehmen künftig deutlich mindern.“