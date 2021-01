Corona-Krise in Rommerskirchen : Lockdown trifft auch Reitvereine hart

„Uns sind die Hände gebunden.“ Evelyn Klomfass, Reitwartin des RFVV Gillbach auf dem Neu-Hövelerhof bei Anstel, stört die von der Politik in der Corona-Krise verordnete Inaktivität. Foto: Dieter Staniek

Anstel Auf dem Neu-Hövelerhof bei Anstel gehen die mit der Coronaschutzverordnung verbundenen Beschränkungen dem RFVV Gilbach zunehmend an die Substanz. Kosten summieren sich mittlerweile auf einen stattlichen fünfstelligen Betrag.

Sportler brauchen Bewegung, Pferde können auch nicht andauernd in der Box stehen. Doch auch auf dem Neu-Hövelerhof bei Anstel sind die Folgen der Pandemie erheblich zu spüren. Denn beim Reitverein RFVV Gilbach hat die Corona-Schutzverordnung voll zugeschlagen. Der Lockdown wird fortgesetzt, und damit bewegt sich auch auf privaten Sportanlagen wie Reithallen anhaltend nichts.

Möglich bleibt allenfalls „das Bewegen von Pferden aus Tierschutzgründen im zwingend erforderlichen Umfang und in Sportanlagen“. Sport- und trainingsbezogene Übungen sind untersagt. Diese Beschränkungen treffen den Neu-Hövelerhof in voller Härte, betont die Reitwartin Evelyn Klomfass. Sie ist im vierköpfigen Vorstand des gemeinnützigen Vereins Reitwartin und damit für den Betrieb des Hofes zuständig. Dazu gehören vier Hallen, 25 Schulpferde, die von 758 Mitgliedern in den Altersgruppen „von 3 bis 80 Jahren“ genutzt werden. Reiten, so ist zu erfahren, „ist ein beliebter Sport zum Lernen und zum Ausüb

Info Das Reitangebot auf dem Neu-Hövelerhof Kurse Reiten lernen, Voltigieren, Ponyclub, Abzeichen-Lehrgänge, Kindergeburtstage, Mama- und Kind-Reiten, Ferien-Betreuung Osterferien I 29. März bis 1. April: Ponyschule „Ganzheitliches Lernkonzept“ (9.30 bis 14 Uhr) Osterferien II 6. bis 9. April: Ferienfreizeit (10 bis 16.30 Uhr)

Bereits im November vergangenen Jahres wurde im Lockdown der Reitbetrieb wieder eingestellt. Von da an lief gar nichts. Aktuell greift ab dem 11. Januar also statt einer Erleichterung die Verlängerung. Kein Unterricht, keine Reitkurse oder Lehrgänge in den Ferien. Absolute Ruhe herrscht auf dem Bauernhof unterhalb der B 477 am Rand des großen Knechtstedener Waldes. Überhaupt nichts ist es mit dem gewohnten Ponyspaß.

„Wir können gar nicht aktiv werden“, beklagt Evelyn Klomfass die gesetzlichen Vorgaben der Gemeinde Rommerskirchen, nach denen der Individualsport nur allein oder zu zweit durchgeführt werden darf. An Gruppenunterricht ist im Lockdown also überhaupt nicht zu denken. Selbst die dringend nötige zeitweise Bewegung der Pferde muss zusätzlich von den Mitarbeitern auf dem Reithof übernommen werden.

So streng brauchten die Auflagen aber nicht zu sein, rückt die Reitwartin die besonderen Randbedingungen auf dem Neu-Hövelerhof zurecht. Statt des geringen Abstands zum nächsten Kunden, wie er in einem Supermarkt vorgeschrieben ist, ist das Platzangebot für Reiter in ihrer 800 Quadratmeter großen offenen Halle geradezu komfortabel. „Bei vier Schülern in der Halle stehen Reiter und Pferd 200 Quadratmeter zur Verfügung.“

Wenn das nicht praktiziert werden könne, werde es sehr eng für den Pferdesport. Neben der Miete fallen weitere Kosten für Futter, Versicherungen, den Tierarzt und die Einstell-Box an. Alles zusammen summiert sich auf einen stattlichen fünfstelligen Betrag, der erst einmal hereinkommen muss. Wer jetzt sechs Monate ohne Einnahmen dastehe, brauche eigentlich ja überhaupt nicht weiterzureden. „Das geht an die Substanz, ist schon klar.“ Und das Durchhalten fällt schwer.

Fehlanzeige also für das Reiten, das Fahren und das Voltigieren. Kräftige finanzielle öffentliche Unterstützung steht auch nicht ins Haus, während die bisher gewährte Sporthilfe komplett zurückgezahlt werden muss. Nicht gerade hilfreich ist zugleich, dass keine Rücklagen gebildet werden durften, mit denen sich klamme Zeiten leicht überbrücken ließen. Der eingetragene Verein RFVV PSF Gillbach würde sich liebend gern aktiv selber helfen und verweist darauf, dass der Individualsport Reiten an der Luft in der acht Meter hohen Freihalle betrieben wird, die am Rand mit Netzen abgehängt ist. Mit komfortablen Abständen kann das eigene Hygienekonzept strikt eingehalten werden. Wenn sie, wie üblich, im Kreis reiten, treffen die Reiter und Reiterinnen überhaupt nicht aufeinander.