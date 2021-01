Sternsinger in Rommerskirchen : 57 Kinder verteilen Segen in den Briefkästen

In diesem Jahr kam der Sternsingersegen in Rommerskirchen kontaktlos zu den Menschen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Rommerskirchen Die Sternsingeraktion musste in diesem Jahr coronabedingt ohne persönliche Kontakte stattfinden. Auch auf das Singen mussten die jungen Teilnehmer diesmal verzichten.

57 Kinder sind in den vergangenen Tagen mit ihren Familien als Segensboten durch die Straßen der Ortschaften Anstel, Butzheim, Frixheim und Nettesheim gezogen und haben den Anwohnern eine Segenspost gebracht. Coronabedingt musste in diesem Jahr auf das Klingeln und Singen verzichtet werden, so dass der Segen über den Briefkasten in die Häuser kam. Viele Leute erwarteten die Sternsinger hinter den Fenstern winkten ihnen zu.