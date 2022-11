Zukunftsplanung in Rommerskirchen Gemeinde holt Bürger beim Klimatschutz mit ins Boot

Zu den bisher erarbeiteten Ergebnissen, die bei der Veranstaltung vorgestellt werden, zählt die sogenannte Energie- und Treibhausgasbilanz, die den Ausstoß von auf dem Gemeindegebiet verursachten Klimagasen wie CO 2 darstellt. Auf dieser Basis lässt sich schlussfolgern, bei welchen Sektoren besonderer Handlungsbedarf besteht. Außerdem werden Einsparpotenziale und mögliche Zukunftsszenarien präsentiert. „Diese Berechnungen zeigen, welche CO 2 -Einsparung und Ausweitung der Erneuerbaren hier in den nächsten 25 bis 30 Jahren möglich sind“, erklärt Martin Knoke. „Dabei werden zwei Optionen gegenübergestellt: ‚Was passiert, wenn wir weitermachen wie bisher?‘ und ‚Was können wir erreichen, wenn wir jetzt anfangen, lokal eine konsequente Klimapolitik durchzusetzen?‘. Für Getränke und einen Imbiss wird gesorgt.