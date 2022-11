Hilfe in Rommerskirchen : Basar für Schule in Nairobi

Vor drei Jahren war Schwester Damian zu Gast in Nettesheim. Sie engagiert sich in Nairobi für Straßenkinder. Foto: Georg Salzburg(salz)

Nettesheim Der Basarkreis führt seine Unterstützung für die Einrichtung in Kenia fort. Im Pfarrheim St. Martinus wird am Sonntag viel Weihnachtliches angeboten.

(NGZ) Nach coronabedingter Pause kann nun endlich wieder der Weihnachtsbasar im Pfarrheim St.Martinus in Nettesheim stattfinden. Wie schon in den vergangenen Jahren wird mit dem Erlös des Basars die Amani-Schule in der Nähe von Nairobi unterstützt, nicht weit entfernt von den Elendsvierteln. An der Situation der Schule hat sich nicht allzu viel geändert, die Schule ist zwar wieder geöffnet und fast alle Kinder haben den Weg zurück gefunden, aber die Armutssitution allgemein hat sich verändert, denn die Preise in Kenia sind sprunghaft gestiegen.