Ehejubiläum in Rommerskirchen : Ehepaar Kuck aus Deelen feiert Goldene Hochzeit

Deelen Wolfgang Kuck und Carola Kuck-Goergen sind in der Gemeinde vor allem aufgrund ihres vielfältigen und jahrzehntelangen Engagements im Vereinswesen recht bekannt.

Kennengelernt haben sich die beiden in ihrer Heimatstadt Trier, doch seit Jahrzehnten wohnen Wolfgang Kuck und Carola Kuck-Goergen in Deelen. Am Sonntag ist das Paar 50 Jahre verheiratet – ein Ehejubiläum, dass die beiden gebührend feiern wollen. Nach dem Studium in Köln bezog das Ehepaar im Jahr 1975 eine Lehrerwohnung in Deelen. „Dort sind wir hängengeblieben und heimisch geworden“, sagt Carola Kuck-Goergen. Sie war an der katholischen Hauptschule in Grevenbroich als Mathe-Deutsch- und Biolehrerin, ihr Mann Wolfgang an der Hauptschule in Rommerskirchen, nach deren Schließung an der Gesamtschule Nievenheim als Lehrer für Mathe, Physik und Technik tätig.

Auch nach 50 Jahren wirken die Eheleute Kuck wie frisch verliebt. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Im Vereinsleben waren beide über Jahrzehnte aktiv, immer noch engagieren sie sich ehrenamtlich. Wolfgang Kuck trat 1976 in die St. Sebastianus-Bruderschaft Oekoven ein und engagierte sich unter anderem als Brudermeister, Bezirksbundesmeister des Bezirksverbands Nettesheim und als Diözesanbundesmeister. Seine Frau Carola war ebenfalls aktiv, unter anderem im Karnevalsverein IG Köttelbachschiffer Oekoven, im TV Rommerskirchen oder in der kfd und der Bruderschaft. Außerdem begleitete sie ihren Mann zu seinen Terminen. „Uns gibt es nur im Doppelpack“, sagt Carola Kuck-Goergen lachend. Unter anderem traten sie gemeinsam als Schützenkönigspaar und Oekoven und als Bezirkskönigspaar des BZV Nettesheim auf.

Beide hätten sehr unterschiedliche Temperamente, sagen sie über sich. Wolfgang sei die Ruhe in Person und bekannt für seine Schlagfertigkeit und Wortgewandtheit. Carola sei eher von lauterem Temperament und müsse schonmal in ihrem Überschwang gebremst werden. „Gegensätze ziehen sich an“, sagt die Jubilarin. An ihrem Mann schätzt Carola aber genau die Ruhe, die er in allen Situationen ausstrahle, sagt sie. „Er behält immer den Überblick, auch wenn es hektisch wird. Er zeigt große Hilfsbereitschaft und er macht keinen Unterschied zwischen Menschen, von ihm wird jeder mit dem gleichen Respekt behandelt, egal, ob hohes oder kleines Tier.“ Wolfgang schätzt an seiner Frau „die hundertprozentige Verlässlichkeit im Sinne von blindem Vertrauen. Das ist eine Eigenschaft, die in der heutigen Gesellschaft nicht mehr unter den ersten Plätzen liegt.“

Das Rezept für eine glückliche Ehe sei, in Ruhe über Dinge zu reden, sich zusammenzusetzen und nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, wenn es auch mal schlechte Tage gebe. Neben allen Gegensätzen, die sich anziehen, sei es auch wichtig, gemeinsame Aktivitäten zu haben. Davon haben die Kucks in den letzten 50 Jahren einige geteilt.

Gefeiert wird in den Hochzeitstag hinein schon am heutigen Samstag. nach einer Dankmesse in St. Briktius. „Im Anschluss hauen wir auf die Pauke, es gefeiert so wie man es von uns kennt“, sagt Carola Kuck-Goergen. Für ihre Zukunft wünschen die beiden sich, „vor allem Gesundheit. Dass wir noch mindestens 20 Jahre so fit sind wie jetzt.“

(mvs)