Brauchtum in Rommerskirchen : Das Kinderprinzenpaar geht in die zweite Runde

Rommerskirchen Philipp III. und Amalie I. wurden am Samstag in der Rommerskirchener Gillbachschule erneut proklamiert. Ihre erste Session war quasi ausgefallen.

Das selbe Prozedere wie im vergangenen Jahr? Nicht ganz. Allerdings dürften Prinz Philipp III. Jakubczak und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Amalie I. Bulang, das einzige Kinderprinzenpaar in der Geschichte der Karnevalsgesellschaft Rut-Wieß Rommerskirchen sein, das zweimal proklamiert wurde: Das erste Mal vor ziemlich genau einem Jahr, das zweite Mal am vergangenen Samstagnachmittag in der Gillbachschule. In den Genuss dieser besonderen Ehre kamen die beiden Jungtollitäten, weil sie in der Session 2021/22 deutlich zu kurz kamen. Denn coronabedingt hatte die KG im Dezember 2021 neben dem Sitzungskarneval auch den Karnevalszug durch Rommerskirchen abgeblasen. Traurig besonders für die jecken Pänz, die Versäumtes aber nun in den nächsten Monaten nachholen können.