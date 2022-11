Wegen ausbleibender Zahlungen Betreiber schließt Testzentrum in Rommerskirchen

Wer derzeit im Testzentrum auf dem Aldi-Parkplatz in Rommerskirchen einen Corona-Test machen möchte, steht vor verschlossenen Türen. „Wir sehen uns leider zum Entschluss gezwungen, die Testzentren in Bedburg, Kaster, Bergheim, Quadrath-Ichendorf, Hürth und Rommerskirchen vom 19. November bis zum 31. Dezember zu schließen. Eine längere Pausierung des Betriebes können wir aktuell nicht ausschließen“, ist auf einem Aushang des Betreibers „Implura Medical“ zu lesen. Als Grund führt er Verzögerungen bei den Zahlungen durch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) an – seit März stünden Zahlungen aus.