Kripo ermittelt in Rommerskirchen : Toter Mann im Mariannenpark entdeckt

Das Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Update Rommerskirchen Ein Autofahrer aus Köln machte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Rommerskirchen eine grausige Entdeckung, in deren Folge es zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Notarzt kam. Das war passiert.

Um kurz nach Mitternacht alarmierte er die Feuerwehr, die mit den Löschzügen aus Rommerskirchen und Nettesheim anrückte. Die Polizei und ein Notarzt kamen ebenfalls dazu.

„Als ich am Mariannenpark ankam, waren die Kollegen dabei, den Mann zu stützen. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, ob er doch noch lebt“, erklärt Feuerwehrchef Daniel Krey. Die Einsatzkräfte bauten mit Hilfsmitteln ein Podest und schnitten den Container auf, um den Mann bergen zu können, der kopfüber in dem Container stecken geblieben war. Der Notarzt konnte lediglich den zuvor bereits vermuteten Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpoizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. „Nach ersten Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat“, so Polizeisprecherin Claudia Suthor. Bei dem Toten handele es sich um einen 43 Jahre alten rumänischen Staatsbürger. Aus Rommerskirchen kommt der Mann wohl nicht, zuletzt soll er in der Stadt Köln gemeldet gewesen sein.

(mvs/sas)