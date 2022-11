Wirtschaft in Rommerskirchen : Unternehmerforum mit erfolgreichem Neustart

Rommerskirchen Nach zwei Jahren Corona-Pause veranstaltete die Gemeinde Rommerskirchen jetzt wieder ihr Unternehmerforum. Für 2023 gibt es weitere Pläne.

Für den Neustart hatten Wirtschaftsförderer Felix J. Hemmer und Peter-Josef Möhlen vom Wirtschaftsbüro die ebenfalls im Dienstleitungszentrum an der Bahnstraße ansässige Sparkasse Neuss als Gastgeber gewinnen können. Guido Nix, für Rommmerskirchen zuständiger Bereichsleiter der Sparkasse Neuss und ehemaliger Filialleiter in Rommerskirchen, begrüßte die Unternehmerinnen und Unternehmer ebenso wie Wolfgang Hüttche, der heutige Leiter der Sparkasse in Rommerskirchen. Kajenthan Gnanaranjan, Leiter des Business-Centers, stellte die erst im August an den Start gegangene neue Abteilung der Sparkasse vor.