Klimaschutz in Rommerskirchen : Grüne wollen Förderung von Dachbegrünung

Dachbegrünung födere das Mikroklima in den Kommunen, sagen die Grünen. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/dpa, may

Rommerskirchen Weil die extensive Begrünung von Dächern sich in vieler Hinsicht positiv auf das Mikroklima in Kommunen auswirke, stellen die Grünen in Rommerskirchen einen Prüfantrag für eine Förderung der Dachbegrünung.

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt- Tier- und Klimaschutz soll dieser auf die Tagesordnung kommen. Dachbegrünung dämme Gebäude besser als herkömmliche Dächer. „Das erspart Energiekosten im Winter, aber auch Kosten für das Betreiben der Klimaanlagen im Sommer“, so Fraktionsvorsitzender Norbert Wrobel. „Wir beantragen daher, dass zunächst geprüft wird, ob eine Förderung der extensiven Dachbegrünung seitens der Gemeinde Rommerskirchen, zunächst beschränkt auf das Jahr 2023, möglich ist.“

So solle zum Beispiel eine Förderhöhe von 1500 Euro pro Maßnahme vorgesehen werden, schlagen die Grünen vor. Zu ermitteln sei auch die Höhe des Fördermitteltopfes. Interessant sei, dass Landesumweltminister Oliver Krischer weitere fünf Millionen für die Klimawandelvorsorge, unter anderem zur Dachbegrünung, angekündigt habe, so Wrobel. Diese Fördermittel würden den Kommunen zur Verfügung gestellt und könnten an die Bürger weitergegeben werden. Die Förderung des Dachbegrünung soll die Bürger finanziell entlasten.

(mvs)