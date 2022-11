Hilfsaktion aus Rommerskirchen : Löschfahrzeug geht als Dauerleihgabe in die Ukraine

Löschfahrzeug geht als Dauerleihgabe in die Ukraine

Von Euskirchen aus geht das Fahrzeug aus Rommerskirchen in die Ukraine. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Das Löschfahrzeug 8 aus Rommerskirchen, das nach der Flutkatastrophe in Euskirchen eingesetzt war, wird seinen Dienst nun in der Ukraine verrichten.

Beim Einsatz während der Flutkatastrophe im Juli 2022 wurden auch Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Euskirchen schwer lädiert. Seinerzeit hatte die Gemeinde Rommerskirchen kurzentschlossen gehandelt und der gut 50 Kilometer entfernten Stadt eines ihrer Reservefahrzeuge zur Verfügung gestellt. Von 1987 bis 2017 hatte das nach wie vor einsatzfähige Löschfahrzeug LF 8 in Rommerskirchen seinen Dienst versehen und war auch in Euskirchen während und auch noch nach der Flut eine willkommene Hilfe.

Diese wird das LF 8 künftig in der Ukraine fortsetzen: Die Gemeinde Rommerskirchen hat nämlich beschlossen, es der Stadt Euskirchen als Dauerleihgabe zu überlassen. Die wiederum hat es jetzt an den Verein „Meckenheim hilft“ übergeben, wozu u.a Bürgermeister Martin Mertens und Feuerwehrchef Daniel Krey angereist waren. In der Euskirchener Feuerwehrzentrale trafen sie sich mit dem dortigen Bürgermeister Sascha Reichelt, Feuerwehrchef Alexander Berger und seinem Stellvertreter Markus Neuberg. Mit von der Partie war auch Stefan Pohl, Vorsitzender von „Meckenheim hilft“.