Energieerzeugung in Rommerskirchen Windrad liefert Strom für 2200 Haushalte

Auf dem Acker südlich des Ingendorfer Wegs in Gill ist schon alles vorbereitet. Drei riesige Rotorblätter liegen dort und warten darauf, Bestandteil einer neuen Windkraftanlage zu werden, die das Unternehmen Abo Wind am Rande von Rommerskirchen, nahe der Grenze zu Pulheim, errichten will. Auch das Fundament ist bereits gegossen. Nun warten alle auf die Anlieferung der Teile für den Mast, der mithilfe eines ebenfalls gigantischen Krans in der Woche ab dem 5. Dezember aufgebaut werden soll. Noch vor Jahresende soll das Windrad in Betrieb gehen.