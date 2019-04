In Rommerskirchen-Butzheim : Abbau alter Kita-Container ab Dienstag

Die alte Kita am Veilchenweg wird abgerissen. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Am Veilchenweg machen die zuletzt vom Erftverband genutzten Gebäude Platz für einen Kita-Neubau.

Die Nachbarn am Veilchenweg müssen sich nach Ostern auf Bauarbeiten einstellen: Ab Dienstag sollen die Container am Veilchenweg abtransportiert werden, um Platz für einen Kita-Neubau zu schaffen. Seit den 1970-er Jahren wurden die Gebäude von der alten Kita „Pusteblume“ und nach dem Umzug der Kita nach Frixheim zum Kita-Jahr 2007/08 zuletzt bis 2018 von der Kanalmeisterei des Erftverbandes genutzt. ,„Die Gemeinde Rommerskirchen ist attraktiv für junge Paare und junge Familien. Somit nimmt auch die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für die Kinder stetig zu. Deshalb wird im Sommer 2020 die neue Kita ,Kleine Weltentdecker’ das Betreuungsangebot der Gemeinde erweitern“, erläutert Bürgermeister Martin Mertens.

Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat bereits einstimmig beschlossen, dass im Ortsteil Butzheim an der Ecke Veilchen-/Tulpenweg eine viergruppige Einrichtung für rund 70 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren entstehen soll, in der rund zwölf Erzieher beschäftigt werden. Damit die Bauarbeiten starten können, müssen vorher die alten Container am Veilchenweg abgerissen werden. Die Abrissarbeiten sollen ab Osterdienstag, 23. April, erfolgen. Die Kanalmeisterei des Erftverbandes ist bereits zum Mühlenweg nach Anstel umgezogen.

„Es geht also voran“, sagt Mertens erfreut. Am 4. Juli um 12 Uhr soll der Spatenstich für die Kita „Kleine Weltentdecker“ gemeinsam gefeiert werden, wozu alle Interessierten eingeladen sind. Im Sommer des kommenden Jahres wird die neue Kita in Butzheim dann den Betrieb aufnehmen.

Geplant sind in der neuen Kindertagesstätte die Betreuung in einer Nestgruppe (vier Monate bis drei Jahren), in Gruppen für Kinder von zwei bis sechs Jahren und in sogenannten Regelgruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren.

Eine Besonderheit wird in der Kita „Kleine Weltentdecker“ die Einrichtung einer Naturgruppe sein. Diese Gruppenform, die seit Jahren schon in der Kita „Pusteblume Frixheim“ und auch seit vorigem Jahr in der Kita „Gillbach-Wichtel Rommerskirchen“ angeboten wird, erfreut sich bei vielen Eltern sehr großer Beliebtheit.