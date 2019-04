Neubauprojekt in Rommerskirchen : Bahnhofsquartier: Hausverkauf startet im Juli

Anfang 2020 sollen die Gebäude in dem neuen Viertel in die Höhe wachsen. Das berichtet Projektleiter Stefan Crumbach vom Investor Bonava.

Die Gegend rund um den Rommerskirchener Bahnhof in Eckum bekommt ein neues Gesicht. Und das schon in relativ naher Zukunft. Denn mit dem Bau der geplanten 32 Wohnhäuser soll bereits Anfang des kommenden Jahres begonnen werden. 2022 könnte das Bahnhofsquartier fertig sein. Darüber und über eine Reihe anderer Details zu dem aktuell größten Bauprojekt in der Gillbachgemeinde informierte Projektleiter Stefan Crumbach vom Investor Bonava Politiker und Verwaltungsmitglieder in einem Vortrag im Ratssaal. Interessant für potentielle Neubürger: Mit dem Verkauf der Häuser, die auf dem ehemaligen Scheuren-Gelände errichtet werden, soll im Juli begonnen werden.

Angesichts der weiter gewachsenen Beliebtheit von Rommerskirchen als Wohnort – in der Vergangenheit übernachteten Bauwillige vor dem Start von Grundstücksverkäufen sogar im Rathaus, um die Chance nicht zu verpassen – kann man getrost davon ausgehen, dass die Vermarktung der Gebäude in dem neuen Quartier nach Abschluss der Baugenehmigungsphase zügig vorangehen wird – zumal die verkehrliche Anbindung mit der Nähe zum Bahnhof ausgezeichnet ist, erfahrungsgemäß ein wichtiger Faktor gerade für Berufspendler, die in umliegenden Städten arbeiten. Noch in diesem Jahr sollen die Erschließungsstraßen für das Neubaugebiet angelegt werden (Fertigstellung wahrscheinlich im November), ebenso stehen die Kanalisierung und der Anschluss an das Fernwärmenetz auf der Agenda für 2019. Die Baugruben werden im letzten Quartal 2019 ausgehoben, so sieht es die derzeitige Planung vor.