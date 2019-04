Engagierte Rommerskirchenerin : Uta Wegener gibt Vorsitz beim Tierschutzverein ab

Uta Wegener will künftig kürzer treten. Foto: Tinter, Anja (ati)

Die engagierte 72-Jährige stand 26 Jahre lang an der Spitze. Viel Interesse an Tieren und Tierschutz beim Basar im Tierheim.

Das Gebell der Hunde und einige freilaufende Katzen begrüßten am Samstag die zahlreich erschienen Besucher auf dem Gelände des Tierheims. Auch in diesem Jahr veranstaltete der Tierschutzverein für den Kreis Neuss wieder seinen Osterbasar, auf dem manch Nützliches und Dekoratives angeboten wurde. Bei Kaffee und Kuchen nutzen Interessenten außerdem die Gelegenheit, sich über Tiere oder Tierschutz zu informieren. Der Erlös des Tages kommt den Tieren zugute.

Im Juli letzten Jahres hatte Sabrina Schulze die Tierheimleitung übernommen. Nun gibt es auch eine Änderung im Vorstand des Tierschutzvereines. Noch-Vorsitzende Uta Wegener wird nach 26 Jahren ihr Amt abgeben. Potenzielle Nachfolger stehen bereits fest, diese müssen aber noch am Mittwoch in der Mitgliederversammlung gewählt werden. „Es handelt sich um ein tierliebes Pärchen, beide Mitte 30“, sagt die 72-jährige Wegener und fügt hinzu: „Es wäre schon schön, wenn die Beiden gewählt würden.“ Denn Wegener liegt es am Herzen, dass Menschen ihr Amt übernehmen, die den Tieren wirklich helfen möchten.