Kita in Hoeningen : „Kleine Strolche“ sind große Künstler

Kita in Hoeningen

Hoeningen Kunstobjekte aus der Hoeninger Kita sollen demnächst auch im Rathaus zu sehen sein.

Mit Bilderbuchbetrachtungen, die die kindliche Kreativität fördern, fiel der Startschuss für das Kunstprojekt. In Kinderkonferenzen wurde gemeinsam mit den Kindern entschieden, welche Künstler sie kennenlernen wollen, um mehr zu erfahren. So lernten sie berühmte Kunstwerke, wie das „Seerosenbild“ von Claude Monet kennen, aber die Kinder sind auch selbst tätig geworden.

In ihrem kita-eigenen Museum präsentieren die Kinder nun ihre selbstgeschaffenen Kunstwerke, die sie mit verschiedenen Kunsttechniken kreiert haben. Bei einem Musemsbesuch sehen die Interessierten nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen von Giacometti. Das Highlight der Ausstellung ist eine riesige Nana, nach Niki de Saint Phalle. Auch wenn die Kindern mit ihren Kunstwerken ein eigenes Museum geschaffen haben, darf ein Ausflug in ein „echtes“ Museum natürlich nicht fehlen. Als Abschluss fahren die „Künstler der kleinen Strolche“ in das Kunstmuseum nach Düsseldorf.