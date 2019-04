Angebot in Rommerskirchen : Sommerfahrt der beiden Jugendhäuser nach Hinsbeck

Die Jugendhäuser „JUST-in“ und „GIL‘ty“ in Rommerskirchen bieten auch in diesem Jahr wieder eine Sommerfahrt für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der gemeinsamen Fahrt sollen die Mädchen und Jungen unbeschwerte Ferien genießen. Es geht vom 24. bis zum 27. Juli in das Sport- und Erlebnisdorf des Landessportbundes nach Hinsbeck am Niederrhein. Die vier Tage kosten 95 Euro, inklusive Vollverpflegung.

Anmeldungen zum beliebten Sommerlager der beiden Jugendhäuser sind ab sofort während der Öffnungszeiten in den beiden Häusern möglich – oder unter 0176 43466834 und per E-Mail an friederike.winterberg@kia.de.