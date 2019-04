Unglück in Rommerskirchen-Evinghoven : Familienvater bei Hausbrand verletzt

In Evinghoven ist am Sonntagnachmittag ein Wohngebäude bei einem Feuer schwer beschädigt worden.

Normalerweise ist die Fichtenstraße in Evinghoven ein schöner Wohnort in ländlicher Idylle. Am Sonntagmittag wurde diese jedoch durch ein schweres Unglück überschattet. Ein großes Wohnhaus an der Ecke zum Kiefernweg wurde bei einem Brand so schwer beschädigt, dass es zurzeit unbewohnbar ist. Ein Bewohner, der Vater einer vierköpfigen Familie, musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Frau und die beiden Kinder, zwei Mädchen, wurden von Notfallseelsorgern betreut.