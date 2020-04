Corona-Krise in Rommerskirchen : Weitere Hilfe für die Tafel

Rommerskirchen Gemeinde spendiert 500 Autoaufkleber für Lebensmittel-Spender.

Es war eine spontane Reaktion, um der Rommerskirchener Tafel bei ihrer Sammel-Aktion von haltbaren Lebensmitteln zu helfen: Die Gemeinde stellte der Tafel knapp 50 Autoaufkleber mit „I love Rommerskirchen“ zur Verfügung. Wer Lebensmittel der Tafel gespendet hat, bekam einen Aufkleber als Dank geschenkt. Das kam sehr gut an, so dass diese Auflage schnell vergriffen war.

„Wir möchten gern weiterhin der Tafel helfen, die nötigen Lebensmittel für die Weiterverteilung an bedürftige Rommerskirchener zu erhalten, “, erklärte Bürgermeister Martin Mertens. „Mit diesen Lebensmittelspenden zeigen die Rommerskirchener Solidarität mit Schwächeren.“ Die 500 Aufkleber werden jetzt der Tafel ausgehändigt, so dass beim nächsten offiziellen Abgabe-Termin von Lebensmitteln am Freitag, 17. April, von 7.30 bis 12 Uhr an der Rommerskirchener Tafel, Bahnstraße 38, genügend vorliegen. An Karfreitag werden keine Spenden entgegen genommen.