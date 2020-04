Naturschutz in Rommerskirchen : Infotafeln erläutern das Lößhohlweg-Projekt

Butzheim Der Rhein-Kreis Neuss informiert über den neuen Artenschutz in der Nähe von Butzheim.

In Butzheim hat nun das Amt des Kreises für Freiraum- und Landschaftsplanung Informationstafeln angebracht, die das Vorhaben erläutern. „Durch eine umweltpädagogische Aufarbeitung der Maßnahmen sollen Schulen und die Öffentlichkeit in das Projekt einbezogen werden“, so heißt es darauf. Ziel sei es, die Entstehungsgeschichte und die geologisch-bodenkundlichen sowie die bio-ökologischen Besonderheiten des Lebensraums „Lößhohlweg“ aufzubereiten. „Das Konzept richtet sich an verschiedene Zielgruppen wie Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen sowie Naturliebhaber“, so die Fachleute.