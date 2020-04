Corona-Krise in Rommerskirchen : Gesichtsmasken aus China für die Gemeinde

Rommerskirchen Der chinesische Unternehmer Jianpeng Hu organisierte Schutzmaterial aus seiner alten Heimat.

Seit Jahren sind Jianpeng Hu und seine Frau Na Song mit ihrem Unternehmen Sinoma Europe erfolgreich in Rommerskirchen tätig. Ein besonderes Anliegen der beiden ist die Völkerverständigung und die Beziehungen zwischen Deutschland und China. Die Corona-Krise ließ den Rommerskirchener Unternehmer nicht ruhen. So gelang es ihm durch seine ausgezeichneten Kontakte nach China, im ersten Anlauf Schutzmaterial, die wichtigen Atemschutz-Masken, für Rommerskirchen zu beschaffen, die er Bürgermeister Martin Mertens übergeben konnte.

Bereits mehrfach waren auf die Vermittlung des Unternehmerpaars hochrangige Wirtschaftsdelegationen aus China im Rommerskirchener Rathaus. Hu sagte: „Ich bin als chinesischer Unternehmer nach Rommerskirchen gekommen und hier sehr unterstützend von der Wirtschaftsförderung, dem Bürgermeister sowie der Gemeinde und deren Anwohner aufgenommen worden.“ Seine Gewerbefläche konnte er inzwischen ausweiten und mehrere Mitarbeiter einstellen. Von den sieben Mitarbeitern kommen vier direkt aus Rommerskirchen, die anderen aus dem näheren Umkreis. „Ich hoffe, dass das Unternehmen in Zukunft noch weiterwachsen wird, und wir weiter zu einer positiven Entwicklung in Rommerskirchen beitragen können“, sagte Hu, der mit seiner Frau auch zu den Gründungsmitgliedern des deutsch-chinesischen Freundschaftsvereins in Rommerskirchen gehörte. Mertens hatte bei Ausbruch des Coronavirus in China in einem Schreiben sein Mitgefühl zum Ausdruck gebracht.