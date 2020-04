Corona-Krise in Rommerskirchen : Eltern spenden ihre Beiträge

Rommerskirchen Caterer sollen profitieren. Die Tafel nimmt indes am Samstag Lebensmittel-Spenden an.

Einige Rommerskirchener möchten ihre Elternbeiträge für Kita und OGS sowie die Beiträge fürs Mittagessen, die für April 2020 nicht erhoben werden, an den Caterer weiterreichen. Weil die Gemeinde direkt nicht spenden kann, hat sie den Eltern angeboten, dass dieser Betrag, nach Abgabe einer schriftlichen Erklärung (per E-Mail ans Amt für Schule, Kinder und Jugend an monika.lange@rommerskirchen.de), an den Förderverein weitergeleitet wird und von dort an den Caterer gespendet wird.