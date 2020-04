Frixheim und Ramrath-Villau : Schützen sagen Feste ab

Frixheim/Ramrath-Villau Nicht nur die Schützenfeste fallen aus, auch andere Veranstaltungen sowie Versammlungen sind betroffen.

Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Frixheim hat sämtliche Veranstaltungen bis zum Sommer abgesagt, darunter das Maibaumsetzen, den Tanz in den Mai, die Generalversammlung im Juni und das Schützen- und Heimatfest im Juli. Wie Brudermeister Matthias Schlömer seinen Schützen mitteilt, wurde diese Entscheidung in Abstimmung mit der Gemeinde getroffen. „Wir hoffen, dass der Sommer uns wieder zusammensein lässt oder dass eine Besserung der Situation eintrifft“, so Schlömer.