Politik in Rommerskirchen : Einigkeit über Verzicht auf Ratssitzungen

Rommerskirchen In interfraktionellen Gesprächen beraten sich Politik und Bürgermeister bei Dringlichkeitsentscheidungen.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates soll frühestens am 25. Juni stattfinden. Bis dahin werden alle wichtigen Entscheidungen, die nicht aufgeschoben werden können, in interfraktionellen Gesprächen von Bürgermeister Martin Mertens mit allen Ratsfraktionen geklärt. „Der Austausch über Telefonkonferenzen klappt sehr gut“, so Mertens. Die so genannten Dringlichkeitsentscheidungen müssen trotzdem noch einmal in einer öffentlichen Ratssitzung bestätigt werden. Wie Mertens betont: „Es herrscht Einigkeit in der Politik darüber, dass Ratssitzungen zum jetzigen Zeitpunkt viel zu riskant wären.“ Würden zum Beispiel alle Risikogruppen (ab 50 Jahren) zu ihrem eigenen Gesundheits-Schutz ausgeschlossen, säße der junge Bürgermeister nur noch mit drei Leuten in der Ratssitzung. „Das wäre dann sicher nicht im Sinne der demokratischen Legitimation“, so Mertens.