Stadtentwicklung in Rheinberg : Rheinbergs Rat berät während Deutschland-Spiel

Rheinberg Vor der politischen Sommerpause stehen wegweisende Entscheidungen an: für klimafreundliche Wärmeversorgung und ein Bauprojekt in Orsoy.

Wenn am Dienstag um 18 Uhr im Londoner Wembley-Stadion das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und England angepfiffen wird, ist die Ratssitzung im Rheinberger Stadthaus, nach der sich die Politik in die Sommerpause verabschiedet, schon eine Stunde alt. Die beginnt und 17 Uhr. Die Tagesordnung umfasst 23 Punkte im öffentlichen Teil, neun Punkte werden anschließend hinter verschlossen Türen verhandelt.

Vieles ist in den Fachausschüssen vorberaten und auch bereits vorentschieden worden. Doch es stehen noch wegweisende Entscheidungen aus, wie der Auftrag an die Verwaltung, die Gründung einer Wärmegesellschaft mit den Kooperationspartnern Gelsenwasser und den Stadtwerken Krefeld auf den Weg zu bringen. Beide wollen sich zu Beginn der Beratung vorstellen. Hintergrund ist eine Wärmepotenzialstudie, die die Stadt vor drei Jahren in Auftrag gegeben hat und die Antworten liefern sollte, ob und wie eine klimaverträgliche Wärmeversorgung des Rheinberger Zentrums mit rund 11.000 Einwohnern und rund 9000 Beschäftigten in vier angrenzenden Gewerbegebieten realisiert werden kann.