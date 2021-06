Heimatgeschichte in Rheinberg : Schilder am Weg stehen und erinnern an Paul Feltes

Schilder am Weg stehen und erinnern an Paul Feltes

Nun erinnern Straßenschilder, die der DLB aufgestellt hat, in Rheinberg an den unvergessenen Paul Feltes. Foto: DLB Foto: DLB

Rheinberg Der Heimatverein freut sich, dass nun die Straßenschilder am Paul-Feltes-Weg stehen und das Rheinberger Original unvergesslich machen.

„Es ist vollbracht“, sagt Edeltraud Hack vom Vorstand des Heimatvereins Rheinberg erfreut. Der hatte den Antrag gestellt, einen Weg nach dem unvergessenen Rheinberger Original Paul Feltes zu benennen. Am Mittwochvormittag ist die Idee nun umgesetzt worden. An drei Standorten am Kattewall sind Straßen-Schilder aufgestellt worden.

Es ging den Heimatfreunden darum, dass sich Bäckermeister Paul Feltes im Laufe seines Lebens in vielfältiger und letztlich einzigartiger Weise in den Dienst der Gemeinschaft für seine geliebte Heimatstadt Rheinberg gestellt hat. Sein Wirken sollte nicht in Vergessenheit geraten, so der Heimatverein. Deshalb hatte er beantragt, durch ein „Straßen-Ergänzungsschild“ den Kattewall um den Paul-Feltes-Weg zu erweitern – da, wo er bis zu seinem Tod so gern spazieren gegangen ist.